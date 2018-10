Le ministère en charge des Mines et du Pétrole a organisé une réunion d'information avec les opérateurs miniers, sur les sites d'Ilakaka et de Sakaraha.

L'objectif est de bien préparer leur grande participation à la Foire internationale des gemmes et des bijoux, qui aura lieu du 23 au 27 octobre 2018 au Mining Business Center à Mamory Ivato. En effet, des mesures sont prises afin de formaliser et faciliter le transport des pierres précieuses et pierres fines au départ de leurs sites d'exploitation jusqu'à la Capitale, le lieu où se déroule cet événement d'envergure internationale.

Documents exigés. A titre d'illustration, de nombreux documents sont exigés par la Police Judiciaire de Transport. Il s'agit, entre autres, d'un laissez-passer contenant les coordonnées de chaque opérateur et qui sera valable uniquement durant cette manifestation économique ; d'une déclaration de collecte ; et des papiers relevant les procédures de paiement de redevances et de ristournes. Une fiche signalétique relatant la nature des gemmes, et une facture entre acheteur et vendeur de ces produits miniers sont également exigées. « Il n'est pas difficile de remplir tous ces documents étant donné qu'un Bureau d'Administration Minière est déjà mis en place et est opérationnel à Ilakaka et à Sakaraha », selon les explications d'un responsable au sein du ministère de tutelle, lors de cette réunion d'information.

Transactions minières. Ensuite, toutes les démarches administratives concernant les transactions minières, que ce soit au niveau local et international, peuvent être effectuées dans le cadre de cette Foire internationale des gemmes et des bijoux, au même titre d'un guichet unique. En effet, le Mining Business Center, mis en place par le Bureau de Cadastre Minier de Madagascar (BCMM), est doté d'équipements high-tech pour sécuriser et contrôler ces transactions minières. Ainsi, pour ceux qui procèdent à l'exportation de gemmes et de bijoux, une facture, un laissez-passer, une déclaration de devises, une facture de change, une déclaration de douane, une copie du passeport, une quittance de paiement de redevance et de ristourne et un certificat de conformité, sont exigés. Il faut savoir que le laissez-passer, délivré gratuitement par l'administration minière, n'est pas valable pour les pierres industrielles dans le cadre de cet événement. Cette administration minière a lancé cette campagne d'information et de sensibilisation dans le but de formaliser les acteurs opérant dans le secteur minier, tout en assurant la traçabilité des transactions. Ce qui permettra à la population locale, et partant, le pays, de tirer des retombées économiques positives de l'exploitation minière.