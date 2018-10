Madagascar: Concert classique de midi - La « musique savante » a des relèves assurées

Quant à Doria Rakotondrazaka, il jouait valse en La Bémol majeur opus 69, sonate III d'Erkki-Sven Tüür et Scherzo no 2 de Chopin. Doria Rakotondrazaka a fait ses premières années auprès du pianiste Herimanitra Ranaivo, au Cercle Germano Malagasy à Analakely, pendant une quinzaine d'années, a suivi quelques master classes avec des pianistes internationaux comme Jessie Hong, Beatrice Stelzmûler, Bom Lee, Mahery Andrianaivoravelona et Theodora Opridor. Ce jeune homme a fait son apparition au festival Classik'art, au festival Nosy-Be symphonie, et le revoilà au concert Classique de Midi.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.