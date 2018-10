Ile Maurice: Pourquoi les investissements privés chutent

Ils ne font pas confiance à Ken Arian. Et réclament une rencontre directement avec le Premier ministre… Plus »

Peut-on s'attendre à un revirement de la situation pour que le privé prenne le relais et investisse davantage pour doper la croissance ? Une problématique à laquelle les autorités et les institutions s'attaquent pour trouver une solution.

Chez l'EDB, on s'en défend, précisant qu'à l'époque, il y avait urgence à attirer des FDI pour permettre au pays de renouer avec une croissance suffisamment forte et durable pour pouvoir créer des emplois. Dès lors, il a fallu attirer des investissements d'où qu'ils viennent. Tout en sachant que des investissements dans l'immobilier rapportent moins en gain de productivité et en expertise technique comparés aux investissements dans des opérations à forte valeur ajoutée.

Alors que d'autres relativisent cette concentration d'investissements locaux et étrangers vers l'immobilier, affirmant que celle-ci relève d'un contexte particulier lié au projet gouvernemental de lancer l'ex-IRS (Integrated Resort Scheme) en 2002. Est-ce l'échec du Board of Investment, aujourd'hui Economic Development Board (EDB), dans sa mission d'attirer des Foreign Direct Investments (FDI) dans l'immobilier ?

Éric Ng, économiste, note qu'il n'est un secret pour personne que depuis longtemps les secteurs productifs n'attirent plus de nouveaux investissements locaux, les opérateurs limitant principalement leurs investissements dans l'immobilier en raison des «quick returns», favorisant dans la foulée la spéculation foncière. Sans compter les exemptions fiscales liées au secteur. Azad Jeetun de renchérir : «Ce sont des investissements qui ont des effets limités sur la croissance économique et qui ne génèrent généralement pas d'emplois productifs.»

Cette année, même si les investissements privés vont augmenter de 3 % pour atteindre Rs 62,4 milliards contre Rs 60,6 milliards en 2017, en termes réels, ils ne croîtront pas suivant la forte reprise, près de 7,3 %, de l'année dernière. Du coup, les économistes et autres observateurs se demandent pourquoi les investissements peinent à décoller dans certains secteurs, plus particulièrement ceux considérés productifs, comme la manufacture.

