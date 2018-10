Algérie: Le secteur de la communication oeuvre pour l'accès des journalistes aux technologies moderness

Mostaganem — Le ministre de la communication, Djamel Kaouane a affirmé, mercredi à Mostaganem, que son secteur oeuvre pour l'accès des journalistes aux technologies modernes.

A l'ouverture du 6e colloque international de la presse sportive, le ministre a souligné que la stratégie du secteur de la communication repose sur la numérisation, le soutien à la presse de proximité et la professionnalisation du journaliste.

"L'évolution technologique est à l'origine de l'apparition de la presse électronique qui a contribué à l'amélioration du contenu et de la forme de la presse en papier appelée aujourd'hui à la créativité dans la production, la confection et l'imprimerie", a déclaré Djamel Kaouane.

Les technologies modernes ont favorisé l'échange d'expériences entre journalistes et renforcé leur relation avec le public, a-t-il soutenu, ajoutant que ces nouvelles technologies ont renforcé le droit du citoyen à l'information de plus d'une source en même temps.

Au passage, le ministre a exhorté les journalistes à maîtriser les nouvelles technologies et à les mobiliser avec professionnalisme au service du travail journalistique pour gagner le pari d'illustration et assurer le maintien de la profession.

Le 6e colloque international de la presse sportive ayant pour thème "l'impact des technologies modernes sur l'évolution du sport et du journalisme est initié deux jours durant par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, l'association de la presse sportive de la wilaya de Mostaganem avec la participation d'experts et de professionnels d'Algérie, d'Egypte et de France.

Par ailleurs, le ministre de la Communication a inspecté le siège de la Radio régionale de Mostaganem et s'est enquis des conditions de travail des journalistes et de la situation du siège du quotidien privé "Réflexion", avant de suivre un exposé sur la stratégie de communication utilisant les technologies modernes et appliquées dans la wilaya de Mostaganem dans le domaine de la médiation administrative et le traitement des préoccupations des citoyens.

Djamel kaouane présidera, jeudi à l'université "Abdelhamid Ibn Badais" de Mostaganem, une conférence nationale sur le rôle des médias à consacrer la culture du vivre ensemble en paix, à laquelle participeront des experts, universitaires, diplomates et professionnels.