Afrique: Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bali - Les discussions sur l'état d'exécution des projets au Mali

La délégation malienne a également rencontré le département des finances du publiques avec lequel les discussions ont été plus précis en matière de mobilisation de recettes, d'exécution budgétaire, notamment au niveau déconcentré, les risques budgétaires, d'administration fiscale, le secteur bancaire et des assurances.

Le Ministre insistera également sur la recherche de voies et moyens pour endiguer la pauvreté afin de faire profiter au plus grand nombre de la population des dividendes de la croissance économique.

La place qu'occupe le développement du capital humain dans la feuille de route du second mandat du Président de la République du Mali a été évoquée par le Ministre de l'Economie et des Finances.

Un accent particulier a été mis sur la nécessité de faire du développement un facteur de sécurité à travers la mise en œuvre de nouveaux programmes dans le cadre de l'amélioration de l'indice du capital humain au Mali et dans les secteurs prioritaires du Mali, à savoir l'énergie, le numérique, l'éducation, la santé et l'accompagnement des startups.

