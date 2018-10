Mali: Commande publique - Des acteurs du Nord formés

Cette formation qui s'est déroulée du 8 au 12 octobre 2018 à Gao, a regroupé 135 responsables des Autorités intérimaires de Gao et de Kidal, du Collège transitoire de Ménaka, de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile des trois régions.

Les thèmes abordés portent sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique de formation 2016-2020 et de son plan annuel de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), en partenariat avec le Projet Sécurité et de Développement au Nord du Mali (SDNM) phase II, a organisé, du 8 au 12 Octobre 2018 à la Case mystérieuse de Gao, trois sessions de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique des régions de Gao, Kidal et Ménaka.

Ces trois sessions de formation ont regroupé 135 acteurs impliqués dans le processus de passation de la commande publique, soit 44 acteurs de la Région de Gao, 54 de la Région de Kidal et 37 acteurs de la Région de Ménaka.

L'un des objectifs visés est de promouvoir les principes régissant les marchés publics et les délégations de service public édictés par la réglementation nationale de notre pays notamment l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition, le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle et la transparence des procédures et à travers la rationalité, la modernité ainsi que la traçabilité des procédures.

Abdoulaye S. Touré, expert en aménagement du territoire auprès du Collège transitoire de Ménaka, est ravi de participer à ces sessions de formation.

Selon lui, ces ateliers sur la passation de la commande publique permettront sans doute de le doter de toutes les capacités pour faire face au développement du Mali et particulièrement de la Région de Ménaka.

Quant à l'expert en aménagement du territoire du SDNM de Kidal, Bilal Ag N'Bakwa, il dira : «nous sommes là pour être bien outillés sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de se service public afin de maîtriser les textes tant au niveau national que régional».