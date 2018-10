Sud-Soudan: L'ONU demande la libération de centaines de civils enlevés en Équatoria occidental

Il s'agit, selon l'ONU, d'apporter un soutien médical et psychosocial aux victimes de violences sexuelles en période de conflit, et à la mise en place d'alternatives économiques pour les jeunes combattants.

En attendant, dans ses recommandations, le rapport plaide pour une reddition des comptes et appelle au renforcement des programmes existants de reconstitution et de résilience afin de rétablir l'accès aux services de base.

« Il est décevant que cette flambée de violence intervienne alors que les belligérants négociaient un nouvel accord de paix et ce malgré les efforts de réconciliation déployés par la communauté touchée à l'époque », a regretté le Représentant spécial du Secrétaire général et chef de la Mission de l'ONU au Soudan du Sud (MINUSS).

Le rapport a documenté des attaques du SPLA-IO (RM) sur au moins 28 villages, un camp de déplacés internes et un camp de réfugiés à Gbudue et à Tambura. Au cours de ces attaques, de graves violations du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire ont été commises.

Des récits corroborés de victimes et de témoins indiquent que des femmes et des filles, âgées d'à peine 12 ans, ont été enlevées par les forces de l'opposition.

ar la suite, les offensives de l'Armée de libération du peuple soudanais (ALPS) visant à déloger les groupes rebelles ont également causé des préjudices aux civils, avec des opérations ne faisant pas distinction entre civils et combattants, selon ce rapport conjoint de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et le Bureau des droits de l'homme de l'ONU dans ce pays.

Le document rappelle qu'en avril 2018, après plusieurs mois d'accalmie relative, l'Armée de Libération du Peuple Soudanais dans l'opposition (ALPS) pro-Riek Machar (RM) a intensifié ses attaques contre des villages et ciblé des civils à Gbudue et à Tambura.

Ces violences ont eu lieu entre avril et août dernier à la suite d'affrontements entre l'Armée de libération du peuple soudanais (SPLA) et l'Armée de Libération du Peuple Soudanais dans l'opposition (SPL) de Riek Macha.

