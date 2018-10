Mali: Accrochage dans le Nord entre l'armée et des présumés jihadistes

C'est ce qui ressort en substance de la mission de travail du ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou CISSE,… Plus »

Tout ceci dans une zone boisée dans laquelle l'ennemi s'était replié, mais qu'il a fini par abandonner. Un seul terroriste trouvé mort et on pense qu'au regard des coups qui ont été infligés, que les autres éventuels blessés ou tués ont été enlevés en profitant de la nuit ».

Les combats ont opposé des soldats de l'armée malienne et des jihadistes dans le nord du Mali. Les combats ont débuté le 16 octobre, dans la région de Ndaki, dans le Gourma à environ 200 km au sud-ouest de Gao. La force française Barkhane est intervenue par les airs. Elle a déclenché le décollage d'avions de combat et d'hélicoptères.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.