L'envoyé de l'ONU et chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé, a… Plus »

« Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui ont proposé des lieux de réinstallation, mais la simple vérité est que nous avons besoin de plus d'évacuations, plus souvent », conclut le Représentant du HCR en Libye.

« Les réfugiés et les migrants dans les centres de détention souffrent souvent de conditions sordides et risquent d'être vendus à des trafiquants et à des passeurs. Cela montre ce que peut être une vitale réinstallation », a ajouté Roberto Mignone.

Mais cette nouvelle opération a été difficile à mener. En effet, le personnel du HCR a dû faire face à d'importants problèmes sécuritaires et à des restrictions de mouvement pour achever l'évacuation, alors que les tensions entre milices rivales augmentaient, entraînant des échanges intermittents de tirs et de roquettes sur l'aéroport de Tripoli.

Face une situation sécuritaire de plus en plus instable dans la capitale libyenne Tripoli, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a réussi à évacuer 135 personnes de la Libye vers le Niger. Plusieurs de ces personnes évacuées étaient depuis plusieurs mois détenues dans des centres de détention.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

