Cote d'Ivoire: Hippolyte Ebagnitchie, premier maire d'Assinie - "Tout est à mettre en place"

Dans la discrétion, cela fait plus de 15 ans que nous menons des actions sociales à Assinie, notamment l'électrification, les cantines scolaires, dons d'ordinateurs aux enseignants, etc. Chaque année, nous parrainons les prix d'excellence qui sont sources d'émulation.

Assinie doit être une destination de rêve pour les Ivoiriens, l'Afrique et le monde entier. Pour cela, nous devons oublier les querelles et travailler ensemble.

Il nous revient d'évaluer ce que tous ces projets vont coûter, de les planifier. Ce que nous pouvons faire en cinq ans, nous le ferons et mettant en avant nos priorités, à savoir la santé, l'emploi, l'éducation, etc.

Notre 4e pilier est la construction d'une mairie moderne à la pointe des technologies de l'information et de la communication. Pour faire des actes, les populations n'auront plus à faire les longues files d'attente. Nous allons déployer un plan de sécurité, à la fois pour les plages avec une vidéo surveillance pour les hôtels.

La mairie n'est pas le propriétaire des terres, mais elle doit mener une gestion transparente pour que les lotissements respectent les normes et nous permettent de mettre en place une ville verte et bien urbanisée. Si nous ne maîtrisons pas l'urbanisation, les investissements qui ont été déjà réalisés seront dégradés.

Ce programme a l'air basique mais le décalage entre les besoins de la population et Assinie est tellement grand que nous voulons résoudre ces problèmes. Nous prévoyons aussi l'eau potable et l'électricité pour tous les villages.

Les résultats des municipales et régionales affichent trois localités nouvellement érigées en communes qui vont recevoir leurs premiers maires. Assinie, N'Douci et Gbéléban, dans le Kabadougou.

