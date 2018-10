Le non lieu prononcé par la Cour de cassation française n'innocente pas les personnes citées dans l'affaire du naufrage du bateau «Le Joola». Tout au plus, elles ont bénéficié de «l'immunité de juridiction ou de privilèges dus à leurs rangs».

Convaincu de cela, des familles des victimes, à travers le Comité d'Initiative pour l'Erection du Mémorial Musée «Le Joola», invitent l'Etat du Sénégal «à prendre ses responsabilités, à ré-ouvrir le dossier du Joola et à juger sans délais les présumés responsables», pour donner l'opportunité à ces personnes citées nommément dans l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris de «laver leur honneur».

La décision de non lieu rendue par la Cour de cassation française dans l'affaire «Le Joola» n'entame en rien la soif de justice des familles des victimes.

A travers une déclaration signée Nassardine Aïdara, Coordinateur Comite d'initiative pour l'érection du mémorial-musée «Le Joola», ces familles précisent que «les personnes citées (dans ce dossier, ndlr) n'ont pas été innocentées ou blanchies.

Elles ont tout simplement bénéficié de l'immunité de juridiction ou de privilèges dus à leurs rangs. La réouverture du dossier du Joola, ici au Sénégal, donnera l'opportunité à toutes les personnes nommément citées dans l'ordonnance rendue par la Cour d'Appel de Paris de laver leur honneur.

Nous invitons en conséquence l'Etat du Sénégal à prendre ses responsabilités, à ré-ouvrir le dossier du Joola et à juger sans délais les présumés responsables».

Auparavant, alors que la Cour de cassation «vient de confirmer l'ordonnance de non lieu prononcée par la Cour d'appel de Paris, concernant l'affaire du Joola», le comité note déjà que «la Cour d'appel de Paris contredit la version du Procureur général de Dakar qui a considéré que le seul responsable du drame était le commandant du bateau et par conséquent, classé l'affaire sans suite».

En ce sens que cette juridiction a «estimé qu'au vue des pièces réunies au dossier, les responsabilités pénales susceptibles d'être encourues se situaient à trois niveaux: l'autorité politique, en charge des arbitrages interministériels, l'autorité militaire en charge de l'exploitation du navire, l'autorité maritime en charge de la police du navire. Elle a identifié nommément les responsables au sein de chacune des autorités concernées en précisant les fautes et manquements qui leurs sont reprochés.»

Cependant, relève la même source, selon la Cour d'appel de Paris, «la coutume internationale s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, immunité qui s'étend à ses organes et ses agents pour les actes relevant de la souveraineté de l'Etat concerné.»

C'est pour cela, qu'après l'annulation des deux premiers mandats contre Mme Mame Madior Boye, Premier ministre et Youba Sambou, ministre des Forces armées du Sénégal à l'époque des faits, la Cour d'appel de Paris a ainsi tranché: «attendu que s'il existe ainsi des charges suffisantes des chefs de la saisine, mais qu'en revanche, doit être constatée, pour les motifs exposés, l'existence d'une immunité de juridiction à l'égard de Babacar GAYE, Ousseynou KOMO, Moddy SIGUINE, Meïssa TAMBA, Youssouph SAKHO, Abdoul Hamid DIOP et Gomis DIEDHIOU qui fait obstacle à tout acte de poursuite à leur encontre. Dès lors, qu'il convient d'ordonner non lieu à suivre.»

D'ailleurs, les familles des victimes restent convaincues qu'un tel drame ne peut rester impuni. «L'ordonnance de non lieu de la Cour d'appel de Paris et le rapport de la Commission d'enquête technique présidée par Seydou Madani Sy, Médiateur de la République, ont énuméré suffisamment d'éléments et de preuves qui doivent inspirer la justice sénégalaise. Un tel drame, avec près de 2.000 morts ne peut rester impuni», conclut la même source.