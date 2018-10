Ile Maurice: Bateaux de croisière - Oceangoers a déjà recruté 100 personnes

Oceangoers. C'est le nom de l'entreprise qui recrute, depuis cette année, du personnel pour travailler à bord des bateaux de croisière de la Mediterranean Shipping Company (MSC). Le lancement officiel de la compagnie appartenant au groupe Taylor Smith a eu lieu à Port-Louis, ce jeudi 18 octobre, en présence du ministre du Travail Soodesh Callichurn

Pour l'heure, la compagnie recrute principalement dans le domaine de la restauration et du housekeeping, mais compte étendre le champ plus loin. «On est en pourparlers avec la MSC pour voir si on peut recruter pour d'autres départements aussi», a indiqué Nathalie Brasse, la Manager.

Depuis la création de la compagnie, 100 personnes ont été recrutées. D'ici à l'année prochaine, Oceangoers veut faire grimper ce chiffre à 500 personnes. «Les intéressés doivent avoir suivi une formation dans leur domaine. Ils doivent aussi avoir une expérience d'un an à trois ans», souligne Natalie Brasse.

Lors de leur recrutement, les jeunes reçoivent une formation de deux jours. «On leur parle de la vie à bord, surtout qu'ils seront loin de leur famille. On leur montre comment transférer des sous à Maurice et vice versa. Et après leur contrat de neuf mois, soit une fois qu'ils sont rentrés à Maurice, on assure leur suivi administratif», déclare Natalie Brasse.

Le ministre du Travail a fait ressortir que les perspectives de carrière dans le secteur du transport maritime sont très prometteuses pour les jeunes Mauriciens car nous avons l'avantage d'être bilingues. «Sans compter qu'il y a urgence de s'attaquer au problème de l'élite marine vieillissante à Maurice. Il y a un manque crucial de personnel technique tels que des capitaines et chef ingénieurs pour desservir l'industrie du transport maritime», a fait ressortir Soodesh Callichurn.