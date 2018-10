Ile Maurice: Accusé de la mort de sa fille de 2 ans, le couple Samoisy acquitté

Ils ne font pas confiance à Ken Arian. Et réclament une rencontre directement avec le Premier ministre… Plus »

Mais la police a une autre version des faits. Selon les enquêteurs, l'enfant aurait été laissée sans surveillance et se serait rendue toute seule à la rivière. Dans sa déposition, le père avait avoué que «la police pé dir si mo pa ti bwar ek mo ti get mo bann zanfan bien, kapavesa pa ti pou arivé. Mo aksepté par mo néglizans.» Mais les magistrats ont estimé que bien qu'il ait consommé de l'alcool, cela ne prouve pas qu'il a contribué au décès de la petite. De ce fait, le couple a été acquitté.

À un certain moment, Marie Samoisy n'a plus vu la petite. Elle est rentrée et a interrogé les enfants ainsi que son mari. Comme personne ne savait où la petite se trouvait, Marie Samoisy a alerté la police.

