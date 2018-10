Sénégal: e-media invest lance sa nouvelle radio - iradio remplace nostalgie, depuis hier soir

Les hommes d'affaires et entreprises africaines sont priés de faire preuve d'audace pour tirer le maximum de… Plus »

A en croire les promoteurs, «la cession réussie donne la pleine mesure du processus d'intégration des entités au sein du Groupe multimédia tout orienté dans la production de contenus au grand bonheur des publics que nous servons. Les fusions font partie intégrante de la vie et du paysage culturel, d'où l'idée de iRadio. Une nouvelle figure de radio se dessine: devenir un acteur majeur de l'échiquier et capter l'attention du public dont l'attachement ne nous a jamais fait défaut».

Et la source de relever qu'une «identité de vues et une convergence éditoriale ont largement favorisé la conclusion de cette affaire qui rend possible, dès ce jeudi 18 octobre, le lancement de la station revêtue d'un nouvel habillage sonore et constellée de voix qui en font d'ores et déjà sa richesse distinctive. L'acquisition de iRadio correspond aux jalons de la vision stratégique du projet de E-Media INVEST d'ouvrir de nouveaux cycles de vie aux médias face aux dynamiques de transformation digitale en cours».

