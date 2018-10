Maroc: Wydad Casablanca - René Girard veut relancer Abdelhamid El Kaoutari

René Girard, 64 ans, est le successeur d'Abdelhadi Sektioui qui a quitté son poste après le match nul du WAC face à Al Ahly de Tripoli au match aller des 32es de finale de la Coupe arabe des clubs. L'ancien entraîneur de Montpellier et de Lille aura la lourde tâche de remettre le club casablancais sur les rails après son début de saison difficile.

Champion de France en 2012 avec Montpellier d'un certain Younes Belhanda et Abdelhamid El Kaoutari, Girard aura la lourde tâche de remettre le club sur le chemin de la victoire et retrouver cette confiance qui a permis aux Rouge et Blanc de se défaire des meilleures équipes africaines.

René Girard retrouve son ancien défenseur Abdelhamid El Kaoutari. Le technicien français connait donc trop bien El Kaoutari, il dit à son sujet : « Je crois qu'Abdel (Abdelhamid) est un joueur confirmé qui a fait ses preuves en France et ailleurs. C'était un peu difficile pour lui quand il est arrivé ici. Il a 28 ans. Il est en pleine forme. C'est le plus bel âge. Il a des qualités qu'il n'a pas perdues. Je crois que mentalement, il faut le remettre dans le bain et ça sera un joueur supplémentaire dans le groupe pour aller chercher quelque chose. »

Une certitude, Abdelhamid El Kautari aura davantage de temps de jeu car le WAC de Girard qui joue sur trois tableaux (Coupe du Trône, Coupe arabe et Championnat). « Il y aura de la place pour tout le monde. Les joueurs qui ont pris du retard sur le plan physique, comme Baba Kondé qui était blessé, on leur a concocté un programme approprié pour qu'ils récupèrent, » a souligné le technicien français dans une interview accordée à nos confrères du journal « Le Matin ».