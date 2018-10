Au Sénégal, le simple fait de donner son avis peut ouvrir parfois un boulevard haineux, allant de l'insulte à l'agression physique, en passant par les menaces, destruction de biens et invectives. Dans la sphère politique, les cas foisonnent et la tension politique actuelle interpelle plus d'un sur la dangerosité des actes ou paroles posés et leur incidence dans la stabilité politique du pays.

En conférence de presse mardi dernier 16 octobre dernier, le leader de Pastef, Ousmane Sonko a infirmé avoir saisi le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye pour solliciter une protection, car s'estimant «menacer». Craignant pour son intégrité physique, le candidat du parti Pastef a invité le chef de l'Etat, Macky Sall à faire comme son prédécesseur, Abdoulaye Wade, qui lui avait accordé une protection, après l'attaque de son cortège, lors de l'élection de 2012. Doit-on prendre très au sérieux les propos de Ousmane Sonko ou y voir une tentative de victimisation, comme le soutiennent ses adversaires politiques ?

Le moins que l'on puisse dire, la tension politique, caractérisée par des invectives, menaces et autres agressions verbales semblent être favorable à l'éclosion de la violence physique. L'actualité politique, marquée par la vidéo de Ousmane Sonko, suivie des réactions virulentes de certains responsables de la mouvance présidentielle, à l'image du député de l'Apr, non moins 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, avec ses injures, ces faits combinés à l'histoire récente de la violence politique sous nos cieux, renseignent de la possibilité de virer vers la violence physique en cette période préélectorale.

Des cas d'agressions ayant entraîné blessures et morts d'hommes, destructions de biens, tentatives d'intimidation, injures et menaces font légion dans ce pays. L'on se rappelle de la dernière campagne des législatives du 30 juillet 2017, rythmée par la violence physique comme verbale. Les incidents se sont enchainés, allant des coups au bas de la ceinture aux coups de poignards, en passant par les attaques de cortèges, le brandissement des machettes et autres armes à feu. Les mêmes scènes de violence ont été notées lors des élections locales de 2014. Qui ne se souvient pas de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, le jeudi 22 décembre 2011, suivie de la mort de Ndiaga Diouf, l'un des nervis ?

Que dire de la tentative d'assassinat de Talla Sylla, fondateur de l'Alliance Jëf Jël, dans la nuit du 5 au 6 octobre 2003, à Dakar ? L'incendie des locaux de la permanence du Parti social démocrate (Psd/Jant-bi), de Mamour Cissé, en septembre 2003, vient rallonger la liste des cas de violence enregistrés dans le champ politique sénégalais. Il ne faut pas oublier l'incendie de la tribune où avaient pris place les membres du Bureau politique du Parti socialiste (Ps), à savoir Ousmane Tanor Dieng, Barthélémy Diaz, Aminata Mbengue Ndiaye, Mame Bounama Sall, Khalifa Sall entre autres, en janvier 2010, à Thiès.

A cela s'ajoute l'agression contre le candidat Idrissa Seck, lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2007. Dans un passé lointain, lors de l'élection de 1993, la violence avait atteint son paroxysme car allant jusqu'à l'assassinat de Me Babacar Sèye, Vice-président du Conseil constitutionnel. Les exemples n'en finissent pas, montrant à suffisance que la violence est une constante dans la vie politique sénégalaise. Ce qui doit attirer l'attention de plus d'un au vu des enjeux de la présidentielle de 2019 et de la montée de l'adrénaline au fur et à mesure que l'échéance approche.