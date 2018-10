Cote d'Ivoire: Lyon - L'Ivoirien Maxwell Cornet insatisfait de son temps de jeu

Maxwell Cornet vit une situation compliquée en ce début de saison avec Lyon. L'international ivoirien n'est pas content de son temps de jeu et n'écarte pas une possibilité de quitter le club si les choses ne changent pas.

Titulaire en Ligue des Champions contre Manchester City où d'ailleurs il a réalisé une bonne performance, Cornet n'a disputé que 253 minutes depuis le début de la Ligue 1 cette saison.

«Il n'y a que quand je suis sur le terrain que je prends du plaisir. Avoir plus de temps de jeu, c'est ce qui me manque cette saison. Je pense que j'ai montré à City que le coach pouvait me faire confiance dans les gros matchs» ,a-t-il dit à nos confrères de L'Equipe.

Et pourtant en début de saison, le discours était diffèrent. Et qu'est ce qui s'est passé ?

«Je ne vais pas vous cacher que j'avais des offres et que j'avais une envie de départ, confie Cornet. Le club m'a fait comprendre qu'il comptait sur moi. Mais comme je l'ai dit, le plus important c'est le temps de jeu. Et, aujourd'hui, je pense clairement que je suis en manque de temps de jeu» raconte le joueur avant de conclure.

«On verra bien dans les week-ends et mois à venir comment ça va se passer. (... ) Je suis à Lyon, je me concentre sur le club et on verra »