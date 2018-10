Cote d'Ivoire: Maxwell Cornet - « Je pense clairement que je suis en manque de temps de jeu »

Maxwell Cornet se confie sur sa situation actuelle au sein de l'Olympique Lyonnais. L'attaquant des Gones revient aussi sur le dernier mercato estival et livre ses rêves pour son avenir.

Les années se suivent et se ressemblent pour Maxwell Cornet depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais, il y a maintenant quatre ans. Le jeune attaquant ivoirien (22 ans), recruté au FC Metz à la fin de sa formation, n'est jamais parvenu à se faire une véritable place dans le onze de départ lyonnais et se retrouve concerné par chaque période de mercato. Très peu utilisé par Bruno Genesio depuis le début de la saison, l'international ivoirien réclame plus de temps de jeu. Retenu lors du dernier mercato, l'attaquant de l'OL n'écarte pas un départ si la situation n'évolue pas.

«Il n'y a que quand je suis sur le terrain que je prends du plaisir. Avoir plus de temps de jeu, c'est ce qui me manque cette saison. J'ai montré à City que le coach pouvait me faire confiance dans les gros matches», a confié Maxwell Cornet dans des propos relayés par L'Equipe.

L'été dernier, son départ vers Wolfsburg semblait se concrétiser, mais l'OL a finalement décidé de le conserver. À raison, puisqu'il a grandement participé au succès de prestige ramené de l'Etihad Stadium (1-2) grâce à son but et son activité débordante dans le couloir droit

«Cet été, il y a eu un mercato assez agité. Je ne vais pas vous cacher que j'avais des offres et que j'avais une envie de départ. Le club m'a fait comprendre qu'il comptait sur moi. Je pense clairement que je suis en manque de temps de jeu. On verra bien dans les mois à venir comment ça va se passer. Il y a eu des offres de Wolfsburg. On a beaucoup parlé. Ce n'était pas loin de se faire. Je suis à Lyon, je me concentre sur le club et on verra, a ajouté Maxwell Cornet. J'aspire à jouer dans des grands clubs. L'OL en fait partie. Après, il y a des clubs comme le Real Madrid, Dortmund, l'Atlético, des clubs qui font rêver. Il faut se donner les moyens d'y arriver et je me donnerai les moyens».