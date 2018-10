Afrique: Elim CAN 2019 - Vers une reprogrammation des matchs entre Sierra Léone et Ghana

C'est la recommandation que s'apprête à adresser la FIFA (Fédération internationale de football association) à la CAF (Confédération africaine de football). Les matchs entre la Sierra léone et le Ghana dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 seront reprogrammés.

D'après le journaliste Umaru Fofana, c'est l'une des résolutions de la rencontre mercredi à Zurich entre l'instance mondiale et les acteurs du football sierra léonais. Par ailleurs, il a été également obtenu que la sanction qui pèse sur le pays sera levé à l'issue du procès à l'encontre d'Isha Johansen et Chris Kamara, respectivement présidente et secrétaire général de la SLFA.

La CAF avait annulé la semaine dernière les matchs de la 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2019 entre Leone stars et Black stars suite à la sanction pour « ingérence politique » infligée à la Sierra Léone par la FIFA. Mais l'institution africaine avait ajouté: « L'équipe de la Sierra Leone ne sera pas autorisée à jouer les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019 tant que les conditions stipulées dans la lettre du Bureau du Conseil de la FIFA ne seront pas remplies ».