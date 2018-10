Algérie: Cross du Challenge du nombre de l'ANP - 450 coureurs en compétition à Alger

Alger — Le lancement de la saison sportive militaire 2018-2019 a été donné jeudi au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires Messaoud-Boudjeriou à Ben-Aknoun (Alger) avec l'organisation du cross du Challenge du nombre de l'Armée nationale populaire (ANP).

Cette course a regroupé 450 athlètes dont 20 femmes, issus de ce centre sportif et scindés en trois catégories d'âge : moins de 28 ans, de 28 à 35 ans et plus de 35 ans pour les messieurs, outre une catégorie "ouverte" pour les dames.

Les coureurs de moins de 28 ans ont parcouru une distance de 12 kilomètres, ceux entre 28 et 35 ans ont disputé une épreuve de 10 km, alors que les plus de 35 ans se sont mesurés sur un parcours de 7 km. Quant aux femmes, elles ont couru sur un circuit ne dépassant pas les 4 km.

Chez les U-28, l'athlète Meziani Slimane a été sacré champion avec un temps de 39 minutes et 52 secondes, suivi de Goucem Riad (40:28) et Kadi Bouchakour (41:34).

Dans la catégorie 28-35 ans, la médaille d'or est revenue au coureur Houche Hamza en 32:12, laissant la médaille d'argent à Chafai Sami (33:24), alors que Boulouh Mohamed (35:10) a eu le bronze.

Negrous Rabah est monté sur la plus haute marche du podium à l'issue de la course des "vétérans", celle des plus de 35 ans, après avoir remporté l'épreuve en 27 mn 41 sec, suivi par Metali Ibrahim (28 mn 02 sec) et Salem Saouli (29 mn 38 sec).

Chez les dames, Zahra Bounoura a remporté la course en 23 mn 40 s, devant Chahrazed Bencherifa (24 mn 38 s) et Nabila Mihoubi (25 mn 40s).

Dans son allocution d'ouverture, le général Omar Griche, Chef du service des sports militaires relevant du département Emploi et Préparation de l'état-major de l'ANP, a souligné que cette compétition "s'inscrit dans le cadre des orientations du Haut Commandement de l'ANP visant la généralisation de la pratique sportive afin d'améliorer les capacités physiques et les résultats sportifs des personnels".

Parallèlement à cette course, des compétitions similaires ont eu lieu jeudi à travers les différentes Régions militaires, Commandements de forces, grandes Unités et Ecoles.

Le Centre de regroupement et de préparation de Ben-Aknoun s'apprête à accueillir la 5è édition du championnat d'Afrique militaire de l'organisation du sport militaire africain, du 3 au 10 novembre prochain.