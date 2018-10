Algérie: Abane Ramdane a lutté "de toutes ses forces" contre la division

"Ben M'hidi et Ben Khedda proposèrent le nom d'El-Moudjahid qui fut d'emblée rejeté par Abane, car ce nom, selon lui, donnait une connotation religieuse. En revanche, il proposa Le Combattant ou Le Résistant qui pour lui serait le dénominateur commun pour toutes les différentes factions qui ont rejoint le Front. Comme Abane s'inclinait toujours devant la majorité, le nom d'El Moudjahid fut retenu et adopté", a-t-elle raconté dans son témoignage.

"Il n'a jamais imposé ses décisions par la force. Il adorait débattre et se pliait devant la majorité", a-t-elle ajouté, citant pour preuve son inclinaison devant Ben M'hidi et Ben Khedda lorsque ces derniers ont préféré le nom d'El Moudjahid à ceux qu'il avait proposé pour le journal qui allait devenir "le journal de propagande du FLN".

Isa Dehilès a assuré, en outre, qu'Abane Ramdane était un "fervent démocrate assumé" et non "pas un despote", soulignant qu'il "prenait en considération l'avis de son vis-à-vis et savait aussi reculer pour mieux sauter".

