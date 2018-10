Algérie: Tébessa - Plusieurs habitations et établissements scolaires inondés suite aux fortes pluies

Dans la commune d'El Houidjbet, les pompiers ont également secouru 12 élèves bloqués dans un bus de transport scolaire, plusieurs personnes se trouvant à l'intérieur de 2 voitures bloqués dans la boue, a révélé la même source, ajoutant qu'ils ont pompé les eaux de pluie dans plusieurs logements dans la commune de Ma Labiod, et sauvé deux jeunes de 20 et 26 ans bloqués dans un oued dans cette même commune.

Selon la même source, ces intempéries ont également provoqué des inondations dans plusieurs maisons et une école du cycle moyen, ainsi que le complexe sportif de proximité au niveau de la commune d'El Ogla, où l'unité secondaire de la protection civile est intervenue pour sauver des vies humaines et pomper l'eau de pluie dans plusieurs habitations.

Au niveau de la commune de Bir El-Ater, près de 70 logements et 10 établissements scolaires ont été inondés par les eaux pluviales dans plusieurs quartiers, a fait savoir la même source, ajoutant que les agents de la protection civile sont intervenus pour sauver la vie de plusieurs personnes bloquées à bord de leurs véhicules et ainsi que pour pomper les eaux au niveau des administrations, commerces ainsi qu'une station services.

