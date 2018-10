Algérie: Forêts - Près de 2.239 hectares touchés par le feu depuis juin

Alger — Une superficie de près de 2.239 hectares a été parcourue par les feux de forêts durant la période allant du 1er juin au 17 octobre 2018, a indiqué jeudi la Direction générale des forêts (DGF) dans un communiqué.

Il a ainsi été enregistré 780 foyers ayant parcouru une superficie totale de 2.238,95 hectares (ha) composés de 956,24 ha de forêts, de 509,63 ha de maquis et de 773,08 ha de broussaille, soit une moyenne de 6 foyers/jour et une superficie de 2,87 ha/foyer, détaille la même source.

La DGF indique que la région la plus touchée par les feux de forêts est celle de l'Est avec 1.105,08 ha et 154 foyers, suivie du Centre (813,77 ha, 430 foyers) et de l'Ouest (320,11 ha, 196 foyers).

Sur la même période de l'année 2017, la DGF avait enregistré 2.954 foyers ayant parcouru une superficie totale de 53.883 ha dont 28.817 ha en forêts.

Par ailleurs, pour la semaine allant du 11 au 17 octobre 2018, il a été enregistré sept (7) foyers d'incendie qui a parcouru une superficie totale de 2,88 ha ayant affecté une superficie de 1,38 ha de forêts et de 1,5 ha de broussailles, soit une moyenne d'un foyers/jour et une superficie de 0,41 ha/foyer.

Selon la DGF, le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts, mis en place depuis le 1er juin 2018 sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre en cours.

En raison des risques persistants durant cette période, la DGF fait appel aux citoyens, notamment aux populations riveraines, d'observer plus de vigilance et d'apporter leur contribution sur le plan d'alerte et de la prévention.