Algérie: Ouargla - Mise en exploitation d'une station de déminéralisation

La commémoration de la journée nationale de l'émigration a été mise à profit par les autorités de la wilaya pour remettre 50 aides à l'habitat rural, et honorer des membres de la famille révolutionnaire et les vainqueurs du cross-country initié dans cette commune.

Le chef de l'exécutif de la wilaya a, en outre, inspecté des structures pédagogiques et un projet de 141 logements publics locatifs, avant de présider une rencontre avec les représentants de la société civile et de prendre connaissance des préoccupations de la population locale.

Le wali de Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a, lors de sa récente visite dans la région, procédé aussi au lancement d'un projet de système d'irrigation au périmètre agricole "El-Sisse" et du projet réfection d'une tranche de 173 km de la RN-53-A reliant El-Borma et Hassi-Messaoud.

La commune d'El-Borma s'est vu accorder trois stations, dont la plus ancienne, implantée au chef lieu de la commune, avait fait l'objet d'une opération de réhabilitation en 2016 avant sa remise en service avec une production de 54 m3/heure, tandis que la seconde est localisée dans le quartier de Zenaïga et offre une production de 50 m3/heure d'eau déminéralisée.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.