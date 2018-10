Sahara Occidental: ONU - Adoption d'une résolution pour l'autodétermination du peuple sahraoui

Plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine ont réitéré à l'Assemblée… Plus »

Dans le même document, il est demandé au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de continuer à suivre la situation au Sahara occidental et de lui présenter un rapport sur la question lors de la soixante-quatorzième session de l'Assemblée générale.

Louant les efforts déployés à cet égard par le secrétaire général et son Envoyé personnel, la résolution s'est félicitée que les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, "se soient engagés à continuer de faire preuve de volonté politique et de travailler dans une atmosphère propice au dialogue afin d'entrer, de bonne foi et sans conditions préalables, dans une phase de négociation plus intensive".

New York — La quatrième Commission de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et décolonisation a adopté une résolution sur le Sahara Occidental réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination.

