Maroc: Habib El Malki - La préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale du Yémen, une constante de la diplomatie marocaine

Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Khaled Mohamed Hussein Al-Yamani, a salué, mardi à Rabat, les efforts engagés par S.M le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité, de la souveraineté et de l'unité du Yémen.

Lors d'une entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, en présence des ambassadeurs des deux pays, il a loué la qualité des entretiens qu'il a eus avec les responsables marocains, soulignant les liens historiques distingués entre les peuples marocain et yéménite.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, il a également indiqué que le gouvernement yéménite est attaché aux résolutions de l'ONU visant à résoudre la crise dans ce pays, passant en revue la situation humanitaire difficile vécue par le peuple yéménite.

Il a, dans ce sens, mis en exergue le rôle important joué par le Maroc dans le soutien du peuple yéménite en ces circonstances.

De son côté, Habib El Malki a indiqué que la préservation de l'unité, de la stabilité et de l'intégrité territoriale du Yémen est une constante de la diplomatie marocaine, ajoutant que le Royaume œuvre en faveur de la pleine souveraineté de ce pays, dans le cadre des résolutions de l'ONU et de la légitimité internationale.

Il a également exprimé la volonté de la Chambre des représentants de renforcer ses relations de coopération avec le Parlement yéménite, en concrétisation des liens historiques, politiques et culturelles entre les deux pays.

Selon le communiqué, cette réunion a été l'occasion de passer en revue les défis auxquels est confrontée la région arabe et les moyens de renforcer la solidarité régionale et de promouvoir l'action arabe commune.

A signaler, par ailleurs, que le ministre yéménite des Affaires étrangères a été reçu lundi par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Au cours de ces entretiens, il a réitéré la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience marocaine dans de nombreux domaines du développement socio-économique et de la consécration de la pratique démocratique.

Le responsable yéménite, qui effectue une visite de travail dans le Royaume visant à renforcer les relations d'amitié et de coopération bilatérales, et coïncidant avec la commémoration du 40ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a salué les réalisations du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de cette rencontre, Khaled Mohamed Hussein Al-Yamani a également exprimé la gratitude du Yémen et du peuple yéménite à S.M le Roi pour le rôle du Maroc dans la restauration de la légitimité au Yémen et réitéré la ferme position de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume et son soutien à toutes les initiatives marocaines visant à trouver une solution pacifique à la question du Sahara marocain.

Lors des entretiens qu'il a eus le même jour avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie yéménite a également réitéré la position constante de son pays à l'égard de l'intégrité territoriale du Royaume.

Le Yémen refuse toute ingérence dans les affaires intérieures du Maroc et juge que la résolution de la question du Sahara doit se faire dans le cadre de la souveraineté marocaine et parmi les propositions présentées par le gouvernement marocain, a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens en se félicitant du soutien important fourni par le Maroc en matière de formation des cadres yéménites supérieurs travaillant dans l'enseignement supérieur et dans d'autres domaines, exprimant ses vifs remerciements au Maroc pour cette solidarité humaine aux significations profondes.