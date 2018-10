Angola: Le Président de la République félicite la TPA pour son anniversaire

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité les employés de la Télévision publique angolaise (TPA) et exhorté la direction et le personnel de la chaîne à continuer de fournir un service empreint de rigueur, de qualité et de professionnalisme.

Dans un message à l'occasion du 43e anniversaire de la TPA, qui se célèbre ce jeudi, João Lourenço a transmis au collectif de l'entreprise, à son Conseil d'administration et à ses employés, des vœux de joyeux anniversaire, d'un avenir de réussite et de succès, dans l'épineuse mission de servir avec professionnalisme, chaque jour, les familles angolaises et tous les bénéficiaires de leurs transmissions.

Pour le Président, le 18 octobre est une journée symbolique transcendante, car elle résume la détermination des cadres angolais à faire de leur pays un nouveau pays à la veille de la proclamation de l'indépendance nationale en 1975.

"Je suis honoré de louer l'engagement, le dévouement et les preuves sans fin de fidélité manifestés par les générations successives de professionnels qui ont osé diriger jusqu'à nos jours le parcours victorieux de l'une des plus importantes institutions du pays dans le domaine spécifique de la communication sociale publique", a-t-il conclu.