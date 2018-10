Angola: La Namibie réaffirme sa coopération avec le pays

Luanda — L'ambassadrice de Namibie en Angola, Claudia Grace Uushona, a exprimé mercredi la volonté de son pays de renforcer la coopération avec l'État angolais dans le domaine des anciens combattants et vétérans de la patrie.

Cláudia Grace Uushona, qui s'adressait à la presse après une rencontre avec la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a réaffirmé les liens historiques entre les deux pays voisins.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, l'Angola et la Namibie ont signé plus de 50 accords, dont l'un concerne les ministères des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie.

"Je félicite la vice-présidente Luísa Damião d'avoir été élue à un poste aussi élevé dans le parti", a déclaré à la presse la diplomate namibienne, évoquant l'élection de Luísa Damião au poste de vice-présidente du MPLA.

Lors d'une autre audience, la vice-présidente du MPLA a reçu l'ambassadrice de Cuba en Angola, Esther Armenteros Cárdenas.

Esther Armenteros Cárdenas voit dans l'élection de Luísa Damião, au VIe Congrès extraordinaire du MPLA, un "juste hommage à la femme angolaise qui s'est tant sacrifiée" pour le bien du pays.

Lors de la deuxième visite au siège du MPLA, la diplomate a évoqué les relations entre le parti au pouvoir en Angola et le Parti communiste de Cuba.

L'Angola et Cuba entretiennent des relations d'amitié et de coopération de longue date, dont le point culminant de ce partenariat l'Accord général de coopération entre l'Angola et Cuba, signé en 1976.