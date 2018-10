Angola: La TPA exhortée à exceller par la qualité de ses informations

Luanda — Les travailleurs de la Télévision Publique d'Angola (TPA) ont été invités à fournir aux téléspectateurs des informations de qualité, plurielles, exemptes et responsables, qui respectent les principes éthiques et déontologiques de la profession et garantissent l'exercice de la démocratie participative de la part des citoyens.

L'exhortation est exprimée dans un message du ministère de la Communication Sociale (MCS), signé par son titulaire, João Melo, rendu public ce jeudi, à Luanda, à l'occasion du 43e anniversaire de la TPA, qui se fête le même jour.

Dans le message, le MCS félicite le conseil d'administration et le collectif d'employés de cet organe public, leur souhaitant du succès dans l'accomplissement de la mission qui leur a été confiée.

La note encourage les responsable et les travailleurs de la TPA à exercer leur activité dans un esprit d'humilité, de responsabilité, de patriotisme et de professionnalisme, en gardant toujours à l'esprit la recherche constante de la solution à apporter, en vue d'améliorer les services qu'ils fournissent à la société (informer, former, éduquer et divertir), ainsi que l'agrandissement de cette grande et importante chaîne de télévision nationale.

La TPA est un organe public et principale chaîne de télévision officielle du pays, basée à Luanda. Elle est issue de la Radiotélévision portugaise d'Angola (RPA), créée en 1973 par le gouvernement colonial portugais.

Après l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975, le gouvernement angolais a nationalisé la chaîne et l'a baptisée Télévision Populaire d'Angola. Plus tard, elle a été renommée et porte désormais la désignation actuelle (Télévision publique angolaise - TPA).

La commémoration du 18 octobre en tant que journée de la TPA est le résultat de la visite que le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, avait faite à cet organe de l'État en ce jour en 1975.