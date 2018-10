Angola: Des directeurs provinciaux du MASFAMU en séminaire

Luanda — Les directeurs provinciaux du Ministère de l'Action Sociale, la Famille et Promotion de la Femme (MASFAMU) participent depuis ce jeudi à un séminaire sur le leadership dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles, comptant sur les contributions de l'Appui à la Protection Sociale (APROSOC).

L'action formative de deux jours, qui se tient à l'Ecole national de formation de technicien du Service Social, aborde les thèmes "leadership", "politiques publiques et développement", "organisations et institutions" (types, différences et modes d'institutionnalisation), "qu'est ce que le leadership (styles et pertinence du leadership situationnel).

La communication dans les organisations et le rôle du leadership, la confiance et le capital social, la motivation (dynamiques intra et interpersonnelles et le rôle du leadership ") ainsi que la culture organisationnelle sont parmi les thèmes en discussion dans ce forum.

Selon le directeur général des ressources humaines du MASFAMU, José Mendes, l'action de formation vise à motiver les gestionnaires et les techniciens, en vue de la constitution d'un environnement de transformation participative permanente dans la mise en œuvre des actions stratégiques.

L'acte vise à garantir que les compétences et tâches du MASFAMU soient exercées de manière appropriée, avec coordination et dialogue entre les différents niveaux hiérarchique, fonctionnel et opérationnel.

Il a ajouté que l'action formative se déroule dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles projeté par le MASFAMU et compte sur les contributions de l'Appui à la Protection Sociale (APROSOC), un financement de l'Union européenne, de Louis Berger et Proman / PBLH et sera animé par le maître anthropologue, Mme Catarina Gomes.

Des représentants des provinces de Luanda, Huila, Huila, Bié, Lunda Sul, Zaire, Namibe, Malange, Bengo, Cuanza Sul, Cunene, Moxico, Cuando Cubango, Lunda Norte et Cuanza Norte, ainsi que des invités du Fonds de soutien social, de l'INAC, du Bureau d'État pour l'action sociale, de l'Institut de réintégration sociale des anciens militaires, des Ministères de l'agriculture et des forêts, de l'Éducation, de l'Administration du Territoire et Réforme de l'État et de l'Institut de formation de l'Administration locale participent à l'action formative.