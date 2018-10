Angola: Un écrivain défend un plus grand échange entre les cinéastes

L'auteur a dit qu'il était difficile de faire un film, mais avec une bonne formation et un bon soutien, on peut faire un travail "merveilleux". En ce qui concerne le contenu, l'Angola est un pays historiquement riche.

Il a rappelé que le cinéma en Angola avait connu une bonne période dans les années 90 et 2000 au cours desquelles étaient projetés dans les salles nationales certains films et produits beaucoup d'autres.

Boaventura Cardoso a fait ces déclarations lors de l'habituel "maka a quarta-feira" organisé par l'Union des écrivains angolais (UEA), au cours duquel il a déclaré que l'exhibition de films de production italienne était une excellente occasion de réunir les réalisateurs italiens et nationaux dans le domaine de la formation, création de débats et de recherches sur le cinéma.

Luanda — L'écrivain angolais Boaventura Cardoso a défendu mercredi à Luanda, un plus grand échange entre l'Angola et l'Italie dans le domaine de la cinématographie, afin de dynamiser le cinéma national.

