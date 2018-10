Angola: La commission économique apprécie les motifs du BGE

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a apprécié jeudi la proposition de loi et l'exposé des motifs du Budget Général de l'État (BGE) pour 2019.

Selon un communiqué de presse du secrétariat du Conseil des ministres, avec ce BGE, l'Exécutif poursuivra la mise en œuvre d'une politique budgétaire plus équilibrée, rigoureuse et durable, tout en maintenant la réduction progressive du déficit fiscal.

La réunion, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, a également examiné un projet de décret présidentiel approuvant la réglementation de la loi sur le rapatriement des ressources financières, dans le but d'établir les conditions et modalités d'application des ressources rapatriées, de façon volontaire et coercitive.

La réglementation de la loi sur le rapatriement des ressources financières devrait également indiquer le régime juridique de l'autorisation d'émettre des titres de créance publics en devises étrangères, conformément à la loi sur le rapatriement des ressources financières, récemment approuvée par l'Assemblée nationale.

La 10ème réunion ordinaire de la Commission économique du Conseil des ministres a approuvé le projet visant à promouvoir et à attirer les investissements privés en Angola (PROCIP).

Selon la note, le PROCIP vise à stimuler la transformation et la diversification économiques, le développement du secteur privé, ainsi que la productivité et la compétitivité de l'économie, conformément aux aspirations du Plan de développement national (PDN) à l'horizon 2022.

La réunion a approuvé le plan d'action du PDN proposé pour 2018/2022 pour octobre et novembre de cette année.

La Commission a également approuvé le plan d'action du ministère de l'Énergie et de l'Eau jusqu'en 2022, qui devrait garantir l'expansion et l'accès de la population urbaine et rurale à l'électricité et à l'eau, ce qui entraînera une augmentation du nombre de clients en termes énergétiques au cours des quatre prochaines années.

L'Exécutif entend ainsi optimiser la gestion durable du secteur de l'Energie et de l'Eau dans le but de garantir l'accès à des services de qualité.

Le plan d'action pour l'énergie et l'eau devrait également garantir la rentabilité des entreprises, éliminer les subventions sur les prix et permettre la réalisation d'opérations durables de financement des entreprises.