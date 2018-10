Afrique de l'Ouest: Jean-Yves Le Drian en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso

Le ministre français rencontrera également des représentants de la communauté française et fera le point sur les mesures de sécurité prises après les attentats qui ont frappé les intérêts français et l'état-major burkinabè, le 2 mars dernier.

Dans cette perspective, il inaugurera, en présence de son homologue burkinabè, Alpha Barry, la Maison de l'innovation et de la jeunesse, nommée « la Ruche », qui doit catalyser l'interaction entre les jeunes talents, les start-up du numérique ainsi que l'offre française d'enseignement supérieur. Ce site innovant, qui concrétise un des engagements du président de la République dans son discours de Ouagadougou, en novembre 2017, est le premier du genre dans le réseau français et bénéficie de l'appui de la société Orange pour l'accès au haut débit et l'équipement.

A Abidjan, Jean-Yves Le Drian a rencontré le président Alassane Ouattara avant d'assister à une présentation détaillée avec le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, projet à vocation régionale et internationale, annoncé par les présidents Macron et Ouattara en novembre 2017.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.