Angola: Le secrétaire d'État appelle à la prévention pour un travail sain

Luanda — Le secrétaire d'État à la Santé publique, José Cunha, a considéré jeudi comme meilleure stratégie à suivre la promotion d'une culture de la prévention afin de créer un environnement de travail sain dans les institutions publiques et privées du pays.

Intervenant à l'ouverture du 1er "Salon d'hygiène et sécurité au travail", le gouvernant a souligné qu'à cet effet, il est nécessaire que chaque type de travail identifie les dangers, évalue les risques et adopte les mesures de contrôle appropriées, à travers un système de gestion de santé et de sécurité au travail.

"L'homme est le pilier fondamental du développement économique d'un pays et, pour qu'il remplisse son rôle de façon sûre, il doit être motivé, en créant des environnements de travail favorables, des espaces de détente, d'éducation à la santé, d'exercice physique, mettant à la disposition du matériel de protection individuel et collectif et des conditions pour les personnes handicapées, en donnant à chacun des travailleurs son espace ", a-t-il indiqué.

Il a dit que le droit à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail était reconnu pour tous les travailleurs, notant que le Gouvernement formulait et promulguait une législation visant à réduire ou à éliminer les risques potentiels d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

A l'occasion, il a insisté sur le décret n ° 55/05 du 15 août 2000 relatif au système juridique des accidents de travail et de maladies professionnelles, qui présente dans son annexe I les maladies professionnelles et leurs causes, qui sont étroitement liées au type d'activité et aux conditions de travail.

L'événement de l'initiative de l'Association Juvénile pour le développement humain (AJUDEH) se déroulera jusqu'à samedi prochain sous le slogan "Angola Risque Zéro", et prévoit également d'organiser des conférences et des séminaires.