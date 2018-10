Cote d'Ivoire: Sidi Touré - Nos condoléances aux familles affectées

Aussi, en vue d'accélérer le processus d'enrôlement des assujettis et de garantir la généralisation effective des prestations de la CMU prévue pour janvier 2019, tous les ministres ont été instruits à l'effet de prendre les mesures appropriées dans tous les départements ministériels et structures sous tutelle pour assurer l'enrôlement de tous les fonctionnaires et agents de l'État le 30 novembre au plus tard ».

Le Gouvernement a fixé une date pour l'enrôlement de tous les fonctionnaires ivoiriens. « Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à l'enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU) de tous les fonctionnaires et agents de l'État avant la fin du mois de novembre 2018.

Il y' a eu beaucoup d'émotions, mais le ministre de l'Intérieur sur ce dossier est en train de faire les différentes investigations ; tous ceux qui seront pris dans le cadre de violations et troubles de l'ordre public seront effectivement sanctionnés, ceci ne peut rester impuni par respect pour ceux qui sont décédés et surtout par respect pour leurs différentes familles qui sont éplorées en la manière. Forcément, il y aura une suite à ces différents décès constatés », a rassuré le porte-parole du Gouvernement.

Ceci est à déplorer, et vous me donnez l'opportunité de présenter toutes nos condoléances aux familles qui ont été affectées aussi bien par des décès que par des blessés. Ceci est fortement déplorable pour cette activité qui n'est qu'un exercice d'expression.

Le premier Conseil des ministres suite à l'élection des conseillers municipaux et régionaux s'est tenu le mercredi 17 octobre 2018 au palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement a déploré les décès enregistrés à cette élection, et a promis que des enquêtes situeront les responsabilités. Il y'a eu également des nominations dont celles de l'ancien directeur de cabinet de Bédié, Lénissongui Coulibaly.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.