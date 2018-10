Afrique de l'Ouest: UEMOA - La Cour de justice face à ses dossiers

La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a effectué, le jeudi 18 octobre 2018 à Ouagadougou sa rentrée judiciaire, lors d'une cérémonie solennelle, en présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Après les vacances judicaires, les juges de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont repris du service. Ils ont enfilé leurs toges, hier jeudi 18 octobre, à l'occasion de la cérémonie marquant la rentrée judicaire de leur juridiction. Une cérémonie, qui a été rehaussée par la présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Placée sous le thème : «Le rôle de la Cour de justice dans l'UEMOA», la rentrée judiciaire a été l'occasion pour la Cour de faire le bilan et de décliner ses perspectives. La présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, Josephine Suzane Ebah, a indiqué d'entrée de jeu qu'au titre de l'activité judiciaire, son institution a tenu pendant l'année judiciaire 2017-2018, cinq assemblées plénières, deux assemblées intérieures et deux autres consultatives.

Pour ce qui est du volet non judiciaire, la magistrate a noté comme activité menée, la poursuite de la campagne de promotion du droit communautaire, à travers l'organisation de deux séminaires nationaux au profit d'une centaine de magistrats et d'avocats du Mali et de la Guinée Bissau. «En sommes, nous avons tenu deux séminaires régionaux, six séminaires nationaux et quatre missions de formation dans les centres de formation judicaire, depuis la recomposition de la Cour en 2016», a fait savoir Mme Ebah.

Quant à l'agenda de la nouvelle année judicaire qui débute, il s'annonce très chargé selon la présidente de l'instance judicaire de l'UEMOA. «Pour l'année 2018-2019, la Cour s'attellera à juger toutes les affaires contentieuses pendantes, à rendre opérationnel son siteweb pour en faire un vecteur majeur de vulgarisation des normes et de la jurisprudence communautaire», a-t-elle précisé.

En plus du «traitement diligent des affaires pendantes», la juridiction, selon ses responsables, entend contribuer à l'enracinement du processus d'intégration et conférer aux citoyens des droits étendus. Ces derniers envisagent par ailleurs élargir les sessions de formation à d'autres catégories socio-professionnelles intéressées par les normes communautaires, notamment les étudiants, les journalistes, les chambres consulaires et les forces de défense et sécurité.

«Au nombre des défis, nous avons le mécanisme de saisine de la Cour que nous projetons de dématérialiser de sorte qu'un citoyen de l'espace UEMOA depuis son pays puisse désormais saisir la Cour par le bais de la plateforme internet», a ajouté la juge Ebah. Avant d'ajouter que cela permettra de réduire les charges des plaignants qui se déplacent pour le moment au siège de la Cour à Ouagadougou en cas de nécessité.

Qu'est-ce que la norme communautaire ?

Au cours de cette cérémonie, l'assistance a eu droit à une communication sur le thème de la rentrée animée par le juge Euloge Akpo, membre de la Cour de l'UEMOA. Celui-ci a soutenu que les libertés de circulation des personnes, des biens des capitaux () sont garanties par une multitude de textes juridiques composant la norme communautaire.

De son avis, on entend par norme communautaire, l'ensemble des règles de droit applicables aux organes communautaires, aux Etats membres et à leurs ressortissants dans le cadre de l'intégration économique régionale. «La Cour de justice joue le rôle de gardienne du temple communautaire, en veillant au respect par les Etats membres, des obligations qui leur incombent en vertu du Traité constitutif de l'UEMOA», a-t-il fait observer.

Dans son développement, le conférencier a reconnu qu'il y a un certain dynamisme au sein de l'espace UEMOA, qui ne doit cependant pas pousser à «une autosatisfaction débordante ni à un narcissisme béat et candide». «De nombreux dysfonctionnements ou insuffisances du système sont encore notés par des observateurs avertis, dans la vie quotidienne des citoyens de l'UEMOA», a indiqué M. Akpo.

Se référant au film «Frontières» de la réalisatrice burkinabè Apolline Traoré, le magistrat a affirmé que voyager par voie terrestre, au sein de l'UEMOA et même de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) demeure un parcours du combattant. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina, Maître Paulin Salembéré, pour sa part, a remercié la Cour pour la collaboration «fructueuse» qu'elle entretient avec le barreau du Burkina Faso ainsi que ceux des autres pays membres de l'UEMOA.

L'occasion faisant le larron, il a soumis des doléances inhérentes à l'application des dispositions communautaires. «Les avocats sont confrontés au refus des juridictions nationales de faire usage du renvoi préjudiciel pour l'interprétation des actes de l'union. Autrement dit, il n'y a pas de recours tant que ce refus sera d'actualité puisque la Cour est la seule habilitée à interpréter les textes de l'UEMOA», a-t-il expliqué. Il a donc plaidé qu'une solution soit trouvée avec les Etats dans l'intérêt du justiciable et de l'intégration souhaitée.