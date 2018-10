Algérie: Une application mobile pour impliquer les citoyens dans la protection de l'environnement

En outre, 30 actions sont inscrites entre 2018 et 2022 pour la gestion industrielle des déchets dangereux, 50 actions pour la gestion intégrée des ordures ménagères et 30 pour ce qui est des énergies renouvelables.

Il s'agit également de 113 actions relatives à la préservation de la biodiversité, 67 pour la diminution de la pollution terrestre, 40 relatives à la consommation et à la production durables et 65 pour l'application de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

Pour la ministre, "tous ces projets sont de très grande importance" d'autant plus que la numérisation du secteur et de l'ensemble des secteurs constitue aujourd'hui "une priorité pour le Gouvernement ".

Grâce au GIPSE, auquel sont connectées les 48 directions de wilayas de l'environnement, la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable (SNDD), y compris le plan d'action (PNAEDD) pour 2018-2022, " a été totalement codifiée ce qui permettra un meilleur suivi et une meilleure évaluation des projets", a-t-il soutenu.

Dans la pratique, l'utilisateur de l'application doit cliquer sur "signaler une anomalie" pour être redirigé vers un formulaire qu'il va remplir et appuyer avec des photos et une description de l'anomalie constatée dont il précisera le lieu exact, détaille la même responsable.

"Nous avons développé un système d'alerte et de suivi des anomalies liées à l'environnement. C'est un système très facile à utiliser : dès que le citoyen constate une anomalie comme une décharge interdite ou un canal d'eau qui a explosé par exemple, il rentre dans l'application et il fait son alerte" explique Samira Berdjene, représentante de Spider Network.

L'application, téléchargeable sur Play Store, sur les appareils Androïd et IOS (iPhone), a été conçue par Spider Network, une entreprise algérienne de conseil spécialisée dans les systèmes d'information et les applications internet, en collaboration avec l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable.

