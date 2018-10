Algérie: OPGI - 33% seulement des loyers des logements sociaux recouvrés à l'échelle nationale

Quant à la passation de marchés au gré à gré simple, le ministre a affirmé que cette formule a été adoptée par le gouvernement, et plus précisément son département, dans le cadre du parachèvement des grands programmes de logement afin de réduire les délais d'attente et rattraper ainsi le retard accusé lors de la réalisation.

Répondant à une question d'un membre du Conseil de la nation sur les mesures prises pour mettre un terme à la passation de marchés et l'attribution de projets relevant de son secteur selon la formule du gré à gré, M. Temmar a précisé qu'il s'agissait là d'une formule exceptionnelle» à laquelle il est possible de recourir dans certains cas notamment urgents, après l'accord préalable du gouvernement.

Dans le cadre de la modernisation de l'administration son département et des établissements sous tutelle, le ministre a fait remarquer que les OPGI œuvraient à mettre en service des applications de paiement à distance pour faciliter les procédures et éviter les contraintes du déplacement aux locataires.

Temmar a fait savoir qu'il sera procédé également à la révision des heures de travail des services chargés du recouvrement des loyers pour permettre aux locataires de s'acquitter de leurs loyers aux heures qui leur conviennent notamment durant les vacances et les après-midi, insistant sur l'intensification des visites périodiques par les services des OPGI au niveau des cités et agglomérations.

Lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, présidée par Mme Nouara Saidia Djaafar, vice-présidente du Conseil, M. Temmar a indiqué que le taux de recouvrement des loyers des logements sociaux à l'échelle nationale ne dépassait pas les 33%, en dépit du prix symbolique de location oscillant entre 1500 Da et 2800 Da, cette formule étant subventionnée et profitable aux familles à faible revenu.

ALGER-Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé jeudi à Alger, que le taux de recouvrement des loyers des logements sociaux par les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ne dépasse pas les 33% à l'échelle nationale, ce qui explique les difficultés financières rencontrées par plusieurs Offices.

