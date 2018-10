Cote d'Ivoire: Académie de lutte contre le terrorisme - Les travaux de construction lancés ce jeudi

Elle abritera également des camps d'entraînement aux combats et aux tirs. « Nous sommes très heureux et nous souhaitons que ces travaux se déroulent rapidement », a déclaré le ministre d'État, Hamed Bakayoko. Avant de préciser que plus de 13 milliards de Fcfa sont déjà mobilisés pour le démarrage des travaux.

Cette académie qui a vocation sous-régionale, sera bâtie sur une superficie de 1171 hectares et abritera la base des forces spéciales ivoiriennes, une école des cadres militaires et autres acteurs de la lutte contre le terrorisme issus d'origines diverses.

Le ministre d'État, ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko et le ministre de l'Europe et ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, ont procédé ce jeudi 18 octobre 2018, au lancement officiel des travaux de construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, dans le département de Jacqueville.

