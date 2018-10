Tunisie/Egypte: Hamdi Kasraoui « Le match contre l'Egypte doit être pris au sérieux »

« Avec l'Egypte, les duels étaient toujours tendus et spéciaux. Nous allons joueur pour le leadership du groupe, mais même sans enjeu, cette confrontation doit être prise très au sérieux. C'est le type de matchs qu'il faut toujours gagner, même s'ils ne comptent pour rien. Notre avantage ? Nous sommes premiers et nous avons toujours eu un ascendant psychologique sur l'Egypte. Nous pensons que nous avons les moyens de nous imposer ».

« Nous avons mieux appliqué les consignes du coach et le résultat était meilleur. Notre plus grosse lacune ? C'est la transition entre la défense et le milieu de terrain. Nous restons encore lents et prévisibles » a fait savoir Hamdi Kasraoui.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.