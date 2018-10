Burkina Faso: Corridor Téma-Ouadagougou - Vers l'effectivité d'un système de déclaration anticipée

« Je voudrais remercier l'administration douanière qui nous a associé à cet élan de communication », soutient Emmanuel Yoda, directeur général adjoint de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), chargé des infrastructures et du développement durable. La CCI-BF, foi de son représentant, va porter les préoccupations de ses membres dans le comité mis en place.

« Il y a quelques opérateurs économiques qui se permettent de mettre des marchandises en transit à destination du Burkina via le port de Téma et qui n'arrivent jamais. Les marchandises restent sur le territoire ghanéen ; pourtant, le transit, c'est bien le transport d'une marchandise d'un point à un autre », fait remarquer Adama Sawadogo.

Cette nouvelle procédure, qualifiée de « révolutionnaire » par Adama Sawadogo, se fera à partir d'une plateforme électronique et sans d'énormes changements. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour cette trouvaille. Seulement les droits et taxes seront payés avant que le container ne quitte le port de Téma », a-t-il rassuré.

En outre, il a fait savoir que la décision a déjà été actée par les autorités ghanéenne et burkinabè et il était donc de bon aloi pour les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre d'être au même niveau d'information.

