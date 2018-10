Afrique: Vers une crise diplomatique entre l'Angola et la RDC ?

L'Angola et la RDC partagent près de 2.500 kilomètres de frontière, soit la plus longue frontière terrestre en Afrique.

"Nous n'avons pas encore sur le terrain, jusqu'à ce matin,un signalement de la présence d'une réaction gouvernementale sur le site des expulsés. Donc, pour l'instant, a n'a servi pour le gouvernement qu'à faire une sortie médiatique, non suivie du concret. C'est ce concret que nous exigeons: la prise en charge rapide et immédiate des victimes des expulsions", déclare t-il, au micro de la DW.

Par ailleurs, le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, a demandé aux autorités angolaises d'ouvrir dans les plus brefs délais "des enquêtes approfondies" sur ces expulsions.

Le ton monte entre Luanda et Kinshasa. La RDC a transmis par voie diplomatique, par le biais d'une note verbale, l'indignation et les vives protestations de son gouvernement.

