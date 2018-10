Burkina Faso: Attaque à Barani - Un gendarme tué, un assaillant abattu

Cette attaque de la gendarmerie de Barani était attendue selon certains habitants de la localité qui évoquent des difficultés de collaboration entre la population et les FDS. Selon lui, les forces de défense et de sécurité doivent sortir de leur mutisme et dialoguer en permanence avec les civils. «Ils ne s'adressent pas à nous et nous avons peur aussi de les approcher. Si la collaboration était bien établie, nous pourrions même aider à retrouver les parents de l'assaillant abattu », a déclaré une source locale.

Un assaillant abattu, un gendarme tué et trois autres blessés dont deux grièvement, c'est le bilan de l'attaque de la brigade territoriale de Barani dans la nuit du 17 au 18 octobre 2018. Les blessés ont été évacués au CHR de Dédougou et celui qui a été légèrement atteint au bras était encore sur pied, arme en main.

