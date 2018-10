Cote d'Ivoire: Le Drian sur le site de la future académie antiterroriste

Le ministre des Affaires étrangères français était en Côte d'Ivoire ce 17 octobre pour une visite d'amitié et de travail. Jean-Yves Le Drian a débuté son séjour par la petite ville côtière de Jacqueville, sur le site de la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a frappé le pays à Grand-Bassam en mars 2016.

Ce 17 octobre, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a ouvert son discours par un rappel des attentats à la station balnéaire de Grand Bassam, à l'est d'Abidjan. Revendiquée par al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque avait fait 19 morts dont des Ivoiriens et des Français, le 13 mars 2016.

Jean-Yves Le Drian a donc insisté sur la nécessité de la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme, basée à Jacqueville à l'ouest d'Abidjan, et qui renforcera la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire.

Expertise française

L'Académie, d'un coût de 20 millions d'euros financé par les deux pays, sans que l'on sache la part de chacun, nécessitera dix mois de travaux pour une ouverture prévue fin 2019. Ces travaux aboutiront à deux grandes entités étendues sur plus de mille hectares : l'Académie en elle-même et un centre réservé aux forces spéciales qui assureront la sécurité du site.

Une zone nautique et un camp d'entraînement sont également prévus ainsi qu'un institut de recherche stratégique. Les unités spéciales françaises apporteront aussi leur expertise pour la formation des futurs élèves du contreterrorisme dans le but de prévenir les attentats et de renforcer la sécurité dans la région.

Avant son discours, Jean-Yves Le Drian avait d'abord eu un entretien avec le président Alassane Ouattara à Abidjan, juste avant de gagner la capitale administrative Yamoussoukro pour assister au lancement du hub régional franco-ivoirien pour l'éducation.