Centrafrique: Motion de destitution contre le président de l'Assemblée nationale

"Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de scandales. Vous avez par exemple, l'affaire des kits des députés: 322 millions de FCFA. Généralement ces kits-là sont achetés à 25, 28, 30 millions, jamais plus. C'est un scandale grossier. Les autres motifs, vous avez par exemple l'article 60 de la Constitution qui demande à l'Assemblée nationale de donner des autorisations au gouvernement dans le cadre des contrats miniers, forestiers et autres. Et nous sommes au courant que certains de ces avis, certains de ces accords ont été monnayés 50 millions FCFA. Vous imaginez, l'Assemblée nationale qui accepte la corruption ! Alors pour contrôler l'action du gouvernement, il faut donner l'exemple", nous explique Mathurin Dimbélé Nakoé, député de Sosso Nakombo et 2e vice-président du bureau Exécutif de l'Assemblée nationale est l'un des signataires de la pétition.

Elu en mai 2016 au perchoir de l'Assemblée nationale par la majorité des députés, Abdou Karim Meckassoua semble perdre aujourd'hui la confiance de la quasi-totalité de ses électeurs. 95 députés sur 140 soit plus des 2/3 souhaitent sa destitution conformément à l'article 70 de la Constitution de la République et l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.