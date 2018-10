Mali: Les vraies raisons du report des législatives

Au Mali, l'opposition s'inquiète du climat social et du report des législatives. Le Front pour la… Plus »

Un peu plus de 24 h après l'annonce du report, les principaux leaders de l'opposition n'ont toujours pas réagi. Un silence qui ne surprend pas Me Mamadou Ismaël Konaté, avocat au barreau de Bamako.

Selon des sources gouvernementales jointes par la DW, ce report de six mois demandé par l'Assemblée nationale permettra d'apaiser le climat politique tendu, afin de mieux organiser ces élections. Par ailleurs, le gouvernement aura plus de temps pour mettre en œuvre les réformes institutionnelles prévues dans l'accord de paix signé en 2015 à Alger.

