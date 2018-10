Congo-Kinshasa: Mise en place d'un système rapide d'urgence

Certains pays du continent africain ont déjà connu la présence de cette maladie sur leurs sols, mais des mesures préventives établies ont pu arrêter son avancée. Ce n'est pas le cas en RDC, car depuis 1976, des épidémies se sont déclarées à dix reprises. L'OMS en appelle aux populations pour que ça change. "Ceci est aussi en rapport avec le traditionnel et les pratiques des gens face aux patients ou les morts", estime Matshidiso Moeti."Nous leur demandons de faire attention aux victimes de la maladie, ainsi qu'aux patients. Nous leur demandons encore d'agir différemment devant ces deux catégories, et c'est difficile, car certains ne croient pas en nos instructions."

Depuis le mois de juillet, la région de Beni à l'est de la République Démocratique du Congo compte à elle seule plus de 100 victimes de l'épidémie hémorragique Ebola. Le week-end dernier, le ministère congolais de la santé avait même déclaré une nouvelle vague de la maladie dans cette même région de Beni.

