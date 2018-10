Maroc: Au grand dam des voyeurs et voyous

Un accident de train, comme il en arrive tant de par le monde. Sauf que ce n'est nullement une raison pour chercher à banaliser cette tragédie qui a fait de trop nombreuses victimes.

Dans de pareilles situations, une enquête s'impose pour déterminer les circonstances et définir les responsabilités. C'est fait. Le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Rabat a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. C'est donc une affaire de compétences, d'experts. Mais notre problème majeur, notre grand malheur, c'est que nous vivons dans un pays qui grouille d'«experts». On en a pour preuve, ces énergumènes qui, aussitôt l'accident survenu, se sont emparés de leurs smartphones et autres claviers cherchant à expliquer l'inexplicable, évoquant les causes les plus farfelues.

Le tout débité dans un langage et un style puisant dans une certitude stupide et dans un registre insultant et obscène.

Des voyeurs qui ne valent pas mieux que ces voyous qui se sont empressés de détrousser les victimes .

Fort heureusement, le Maroc, notre Maroc à nous, ce sont surtout ces centaines de jeunes qui ont afflué de partout pour donner de leur sang aux dizaines de blessés. Notre Maroc à nous. Le Maroc de l'espoir.