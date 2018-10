Cote d'Ivoire: Les résultats finaux proclamés

"Les indépendants ne sont pas liés entre eux. D'ailleurs, il y a deux types d'indépendants. Il y a ceux qui ne sont pas contents des choix de leur parti, qui réussissent à démontrer donc que le parti politique s'est trompé. Dans la plupart des cas, ils ramènent leur victoire à leur parti politique", commente Arthur Banga. "Et puis il y a des indépendants incarnés par Kalou Bonaventure qui sont indépendants dans le sens premier du terme. Ceux-là, il faut prendre leur élection comme peut être un ras-le-bol aussi de l'attitude des partis politiques. Un véritable agacement des Ivoiriens, parce que les partis politiques n'arrivent pas à incarner une solution. Du coup à l'échelle nationale, un leader charismatique qui suppose qu'il peut sortir des partis politiques, fédérer ces indépendants et fédérer tous ceux qui ont cet esprit peut avoir un rôle important à jouer pour les élections de 2020."

Trois jours après le scrutin couplé des municipales et des régionales en Côte d'Ivoire, les résultats finaux ont été proclamés par la commission électorale indépendante, sur fond de contestations et de réclamations.

