Afrique: 2e édition des Panafricaines - Casa, elles arrivent !

Le forum se déroulera sous forme de conférence et de travaux de groupes. Mais, prévient d'ores et déjà Fathia Elaouni, Rédactrice en chef principale de l'Antenne de Radio 2M, « ce n'est pas un forum, ce n'est pas juste une conférence...

Et oui, la migration n'est pas mauvaise en soi. Mais encore faut-il le savoir et avoir accès aux données positives sur la question. Les Panafricaines, en tout cas, se proposent d'aborder le sujet sous toutes ses facettes.

Les idées reçues, les préjugés, les biais régionaux et la déformation de la réalité sont en effet des aspects importants à prendre en compte pour aborder le sujet très sensible de la migration, sous sa forme positive.

L'occasion sera aussi belle pour ces femmes journalistes, au nombre de 200, excusez du peu, venant des 54 pays d'Afrique (francophone, arabophone, lusophone et anglophone) de discuter des problèmes du développement qui minent le continent africain en particulier, et le monde en général. A cette édition, la question migratoire sera au centre des échanges.

Vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien d'une rencontre des femmes journalistes, les Panafricaines. Initiée par la radio marocaine 2M en collaboration avec le Comité parité, cette rencontre, la deuxième du genre, se tiendra les 26 et 27 octobre 2018 à Casablanca au Maroc.

Et dire que la plupart de ces femmes de la plume et du micro se connaissent déjà, car s'étant déjà rencontrées au même endroit l'an dernier. C'est donc de belles retrouvailles qui s'annoncent, et nul doute que l'ambiance sera bon enfant.

